السبت.. انطلاق مهرجان الهجن الدولى بشمال سيناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

استعدت محافظة شمال سيناء لانطلاق فعاليات مهرجان الهجن الدولى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل وتحت رعاية المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة.

وأعلن اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، إقامة مهرجان للهجن بمضمار الهجن بـ«الكيلو 17 غرب مدينة العريش»، على مدار يومين بداية من السبت المقبل، بمناسبة احتفال المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد

وقال رئيس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور، إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، سلامة عيد، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس الإدارة، ايمن عبدالعزيز، مدير عام نادي الجن الرياضي، وعدد من القيادات التنفيذية، على تضافر جميع الجهات لإنجاح المهرجان.

وأضاف رئيس الإدارة أن السباق يأتي ضمن احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، موضحا أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها ناد ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

أعلن رئيس الإدارة عن تخصيص عدد من الأتوبيسات من المحافظة بالمجان، لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش إلى مضمار نادي الهجن.

وأشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، إلى أن سباق الهجن سيعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأعلن مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام، عن مشاركة عدد من المحافظات المصرية في مهرجان الهجن، مؤكدًا على أن المهرجان يتضمن عدة أشواط على مدار يومين، بجانب عقد مسابقة «مزايين الهجن»، وتعني اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.

يقام مهرجان الهجن بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والسياسية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.