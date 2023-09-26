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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الاثنين على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.33 %، عند 11.816،41 نقطة.

 وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28 %، ليستقر عند 959،17 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.17 % بمجموع 872 نقطة.

 وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.17 % بمجموع 10.909،54 نقاط.

 وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 125 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 606 مليارات درهم مغربي.

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