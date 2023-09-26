بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الاثنين على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.33 %، عند 11.816،41 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28 %، ليستقر عند 959،17 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.17 % بمجموع 872 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.17 % بمجموع 10.909،54 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 125 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 606 مليارات درهم مغربي.