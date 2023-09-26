الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلجورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت سبع مسيرات أوكرانية مساء يوم الاثنين، في منطقة جرايفورونسكي، بمقاطعة بيلجورود، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلجورود".

كما أكد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة غرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وأوضح جلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود، وثلاث أخرى في كورسك وبريانسك صباح يوم الاثنين.