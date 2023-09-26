كشف موقف مشاركة نجم برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إمكانية مشاركة نجم وسط برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الذي سيقام في إطار منافسات منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وتعرض دي يونج لإصابة خلال مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، حيث أعلن النادي الكتالوني أنه يعاني من تمزق في مفصل الكاحل الداخلي السفلي للقدم اليمنى.

وأوضحت التقارير أن دي يونج سيغيب عن المباريات لفترة تصل إلى 7 أسابيع بسبب هذه الإصابة، موضحة أن مشاركته في مباراة الكلاسيكو ستكون صعبة للغاية بسبب حاجته لفترة علاج طويلة للتعافي من الإصابة.

قرر الأطباء في برشلونة خضوع دي يونج لعلاج تحفظي لضمان التعافي السليم من الإصابة التي تعرض لها.

