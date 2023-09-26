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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الناتو»: مليار يورو لتعزيز القدرات التكنولوجية لمواجهة الصين

الناتو
الناتو
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قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن صندوق الناتو للابتكار يعتزم تخصيص مليار يورو لتمويل تطوير الشركات الناشئة في مجال الدفاع لتعزيز قدرات الحلف التكنولوجية ومواجهة المنافسة الصينية.

وذكر مساعد أمين عام الناتو، ديفيد فان ويل، أن الحلف يفتقر إلى رأس المال الاستثماري اللازم لتطوير حلول التكنولوجيا الفائقة، وخاصة في أوروبا.

وقال: «أردنا توفير المزيد من رأس المال من جانبنا للاستثمار في هذه الشركات الدفاعية، حتى لا نضطر إلى الذهاب إلى المستثمرين الصينيين».

وأشار إلى أن 23 دولة من دول الحلف تشارك في الصندوق الذي يقع مركزه في هولندا ويتخصص في تطوير المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك الفضاء والتكنولوجيات الحيوية، ولم تنضم الولايات المتحدة بعد إلى هذه المبادرة.

وزعمت الصحيفة أن الاستثمار في الشركات الناشئة لا يشمل تطوير وإنتاج الأسلحة العسكرية، بل سيتم التركيز على إدخال تكنولوجيات جديدة وإقامة اتصالات بين وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف.

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الناتو الصين تعزيز القدرات التكنولوجية
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