فرقة "الطليعة" تفتح باب التقدم لورشة الإخراج المسرحي

أعلنت فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، فتح باب التقدم لورشة تطوير مهارات "الإخراج، ومساعد المخرج، والإدارة المسرحية"، ويستمر تلقي طلبات المشاركة بمسرح الطليعة بالعتبة يوميا من السادسة إلى العاشرة مساء، ويستمر حتى السبت المقبل، الموافق ٣٠ سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بضخ دماء جديدة في المشهد المسرحي المصري من شباب المسرحيين.

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن الورشة تقدم بالمجان لمدة ٦ أشهر، وهي الدفعة الثالثة لهذه الورشة، وتتم عملية الاختيار من خلال المقابلات الشخصية، والأولوية للاختيار هي للمؤهلات العليا وأصحاب الخبرات السابقة بالمسرح، كما يسمح بقبول الطلاب من الجامعات والمعاهد المختلفة، وكذلك من لديهم خبرات من مختلف التيارات المسرحية سواء المسرح المحترف أو المسرح الجامعي أو مسارح الهواة، وأن يكون سن المتقدم ما بين ١٨ إلى ٤٠ سنة دون استثناءات.

تقام الورشة تحت إشراف مجموعة من المتخصصين، وهم: المخرج سامح مجاهد، والمخرج هاني عفيفي، والمخرج عادل حسان، ويقدم المدربين تدريبات نظرية وعملية من خلال محاضرات منفصلة لكل قسم من أقسام الورشة.