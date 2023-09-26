نيمار يبدأ رحلة الخروج الآمن من الهلال

بدأ البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، خطة مغادرة نادي الهلال السعودي، والعودة إلى نادي سانتوس البرازيلي في نهاية الموسم المقبل، بهدف التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، فإن مصادر مقربة من نيمار ووالده، أكدت رفض اللاعب التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع الهلال، نظرًا لرغبته القوية في العودة إلى سانتوس، متبعًا مسارًا مشابهًا لروبينيو الذي فعل ذلك قبل كأس العالم 2010.

وتشير التقارير إلى أن نيمار بالفعل تواصل مع مسؤولي نادي سانتوس وناقش معهم خطته للعودة، وأنه يملك رغبة قوية في العب مجددًا مع هذا النادي البرازيلي الذي قضى فيه فترة مهمة في مسيرته.

جدير بالذكر أن نيمار مرتبط بعقد مع الهلال حتى عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وتم تقديم تقارير تشير إلى أنه دخل في أزمة مع مدربه خورخي جيسوس بسبب تراجع مستواه الرياضي مؤخرًا.

