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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النصر يسحق أحد بخماسية في كأس خادم الحرمين

النصر وأحد
النصر وأحد
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حقق فريق النصر السعودي على نظيره أحد، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين.

وأحرز خماسية النصر كل من ساديو ماني وسيكو فوفانا وتاليسكا وأيمن يحيى وسامي النجعي، في الدقائق 16 و62 و73 و82 و86 على الترتيب، فيما سجل البولندي كونراد ميشالاك هدف تعادل اُحد أمام النصر في الدقيقة 45+4، من تصويبة سددها بشكل رائع وسكنت الشباك.

وشهدت المباراة غياب الثلاثي؛ كريستيانو رونالدو، بروزوفيتش، وسلطان الغنام عن القائمة الأساسية والاحتياطية من أجل إراحتهم.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة من أصل 7 مباريات.

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