"تعيينات جديدة".. أبرز قرارات اجتماع مجلس جامعة الأقصر.. صور

عقد مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، جلسته رقم 55، بحضور عمداء الكليات، والتي تم خلالها على الموافقة على تعيينات جديدة بكلية الطب، واعتماد منح درجات علمية لعدد من الباحثين.

وافق المجلس، على توزيع الدرجات التي تمت الموافقة عليها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعددهم (233) درجة؛ وذلك لسد احتياجات الجامعة من وظائف الكادر الخاص.

واعتمد المجلس تعيينات جديدة؛ طبقًا لإعلان كلية الطب لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وتضمنت التعيينات، تعيين كل من: الدكتورة علا أحمد محمود أحمد – في وظيفة مدرس – بقسم (الجراحة العامة) – كلية الطب، وتعيين الدكتور منتصر محمد حسين شرقاوي – في وظيفة مدرس – بقسم (جراحة العظام) – كلية الطب "، والدكتورة ليلى يوسف علي يوسف – في وظيفة مدرس – بقسم (طب الأطفال)، والدكتور أحمد جادو نبيه علي – في وظيفة مدرس – بقسم (الأمراض الباطنة)، والدكتور هاني عبدالباقي محمود أحمد – في وظيفة مدرس – بقسم (الجراحة العامة)، والدكتورة مروة عبدالهادي أحمد عبدالمعطي – في وظيفة مدرس – بقسم (الأمراض الباطنة) – كلية الطب، والدكتور عمرو أبوالعباس محمود – المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد – كلية الطب؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، كما تمت الموافقة على تعيين الدكتورة سعاد عبدالبديع عطيه العفيفي – في وظيفة مدرس – بقسم (نظم المعلومات) – كلية الحاسبات والمعلومات.

كما تمت الموافقة على الاستعانة بالخبراء الأجانب بكلية الألسن، وعددهم (8) خبراء للتدريس بأقسام الكلية المختلفة للعام الجامعي 2023/2024م، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة المالية والإدارية لمجلة الألسن للغات والعلوم الإنسانية؛ وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية لنشر الأبحاث العلمية في مجالات " الأدب – اللغة – الترجمة – والعلوم الإنسانية " بلغات مختلفة.

ووافق المجلس على عدد من طلبات النقل المقدمة من معيدين، ومدرسين، ومدرسين مساعدين، للنقل من الجامعات الأخرى والعمل بجامعة الأقصر على ذات الدرجة الوظيفية.

كما اعتمد مجلس الجامعة، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023/2024م، علي أن يكون موعد امتحانات الدور الثاني (دور أكتوبر) يوم الأحد الموافق 13/10/2024م، وإعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2023/2024م.

ووافق المجلس على المقترح الخاص بتخفيض رسوم الالتحاق بدورة إعداد المدربين (TOT) التي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، كما وافق المجلس على إنشاء مكتب التعليم المدمج بالجامعة، وعقد شراكة مع جامعتي المنيا وعين شمس.

وصدق مجلس جامعة الأقصر، على إعلان كلية العلوم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كالتالي: عدد 10 أستاذ مساعد، بأقسام "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا"، وعدد 7 مدرس بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا"، وعدد 10 مدرس مساعد بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان"، وعدد 10 معيد بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان".

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (1)

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (2)

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (3)

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (4)

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (5)

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (6)