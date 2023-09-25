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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأمانة العامة للمدارس الإنجيلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب مدرسة طنطا

الدكتور القس اسطفانوس
الدكتور القس اسطفانوس زكي
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شهد اليوم  الوزير طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، احتفالية تخرج دفعة ٢٠٢٣ من طلاب مدرسة طنطا التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، وذلك بمقر المدرسة بطنطا.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والقس داود إبراهيم، الأمين وجه بحري لمدارس السنودس، ونجوى العُشيري، سكرتير عام المحافظة، العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والمستشار أحمد عوني، رئيس محكمة الاستئناف، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والاستاذ أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء رشدي، مديرة المدرسة. والعديد من القيادات السياسية، والشخصيات العامة والإعلاميين، وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس الآباء والامناء.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمات الترحيب بالحضور تحدث خلالها  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، - موجهًا الشكر لجميع الطلاب على مجهوداتهم وعروضهم المتميزة، كما وجه الشكر لإدارة المدرسة والقائمين والمشرفين على تلك الأعمال الفنية المتميزة، مشيدًا بمجهودات مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وإدارة مدارس طنطا لإهتمامهم بتربية النشء وغرس القيم وتأهيلهم دراسيًا، وخلق جيل مؤثرًا في المجتمع.

كما شارك الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، عن دور المؤسسات التعليمية واهتمام الكنيسة منذ نشأتها بغرس القيم المجتمعية للفرد، وأن مدارس سنودس النيل عددهم ٢٦ مدرسة على مستوي الجمهورية، بها أكثر من ٤٠ ألف طالب وطالبة، لافتًا بأهتمام مدارس السنودس دائمًا بالمواهب الفنية والرياضية بجانب تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، موجهًا رسالته للخريجين بالمزيد من النجاح، ولكي تكون ناجحًا وعظيمًا فيجب أن تتسم بالتواضع، محبة الله، محبة الاخرين، محبة الوطن، الاجتهاد، تنظيم الوقت.

ثم اسُتكمل فقرات الحفل الغنائية والموسيقية والاستعراضات الرياضية، وتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية، وفي الختام تكريم الخريجين.

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التربية والتعليم بالغربية التضامن الاجتماعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السلام الجمهوري مدارس سنودس النيل الإنجيلي الدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي
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