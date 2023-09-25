وكيل رياضة القليوبية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي من مركز شباب السادات

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف مساء اليوم احتفالية المديرية بالمولد النبوي الشريف والمقامة بمركز شباب السادات بإدارة بنها، ضمن فعاليات مبادرة "تجلى مولد الهادى" للعام الثانى على التوالى فى حضور كبار القيادات والشخصيات فى المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سيف عضو مجلس النواب، ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية المحاسب محمد مرعى رئيس ملجس مدينة بنها، أحمد شعلان رجل الإعمال ببنها ، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، وأحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، ورؤساء مجالس الإدارات بمراكز شباب بنها.

تتضمن الحفل تلاوة لآيات من القرآن الكريم ، وكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية ، اعقبها فقرات من إنشاد دينى لفريق الموسيقى بقصر الثقافة ببنها وغناء فردى وجماعى ، فقرة إلقاء الشعر والابتهالات واختتم الحفل بصوت المايسترو حسن ابراهيم مايسترو الانشاد الديني بقصر ثقافة ببنها.

أبدى الصبروط إعجابه بتنظيم الحفل، و تنفيذ فعاليات المبادرة بالشكل اللائق، ودعوة أكبر عدد من المشاركين للاستفادة من الخدمات والأنشطة التى تتيحها وتقدمها مراكز الشباب على مستوى المحافظة، كما أكد على أهمية المبادرة و أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ومشاركة النشء والشباب فى الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية، واكتشاف المواهب الفنية، تأكيدا على تنمية وعى الجيل الجديد من النشء والشباب بالقضايا الدينية والوطنية والسياسية.

وأضاف الصبروط أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب بالتأكيد على تقديم المبادرات والبرامج التثقيفية والدينية والتى تهدف لغرس القيم الدينية، وايضا المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات وهيئات الدولة للسير علي النهج العام فى تحقيق مستقبل أفضل لشباب واعى ومثقف بقضايا مجتمعه المختلفة .

تأتى احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على مستوى الادارات الفرعية بعد أن تم تدشين المبادرة بالأمس من قاعة الإجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع مديرية الأوقاف، والتى تهدف الى دعم وإظهار المواهب الفنية في مجال الإنشاد الديني، وأحياء ذكرى مولد المصطفى وزيادة الوعى الديني لدى النشء والشباب، كما أنها تنفذ من مراكز شباب المحافظة طبقا للخطة الموحدة، وذلك من خلال ندوات دينية يحاضرها شيوخ من الأزهر والأوقاف ، ومسابقات دينية للطلائع والشباب مع توزيع الجوائز على الفائزين، وتسجيل فيديوهات من الاناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى مدح الرسول صل الله وعليه وسلم.

تناول فضيلة الشيخ صفوت ، موجها حديثه للحضور حول السيرة العطرة للرسول الكريم، و التحلى بأخلاق الرسول الكريم وخصاله، مؤكدا أن مكارم الاخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات والشعوب، واستدل على ذلك بكثير من مواقف فى حياة الرسول، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة والتى تعزز قيم القيادة والمسؤولية والرحمة والتعاون والسلام، وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الهدف من أحياء المناسبات الدينية هو العبرة والإقتداء وزيادة الوعى الديني لدى النشء والشباب.