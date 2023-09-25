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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: انتخابات المناطق الجديدة التابعة لروسيا تم إجراؤها مع الالتزام الكامل بالقانون

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن "الانتخابات في المناطق الجديدة، دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، التابعة لروسيا، تم إجراؤها مع الالتزام الكامل بالقانون".

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "لقد أجريت الانتخابات بالكامل ضمن التوجيهات القانونية، ووفقا للقوانين الروسية، إنها (انتخابات) صحيحة، وهذه المناطق لديها الآن قادتها، ونتمنى لهم النجاح".

وأكد بيسكوف أن روسيا بأكملها تساعد وستواصل مساعدة المناطق الجديدة، سواء في الاندماج السريع أو في التغلب على المشكلات المرتبطة بتصرفات نظام كييف، مشددا على أن هذا الدعم سيستمر بشكل دائم.

يُذكر أن مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهدت انتخابات موحدة للمرة الأولى في الفترة بين 8 و10 سبتمبر.

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الكرملين دميتري بيسكوف دونيتسك
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