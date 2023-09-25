الجيش الروسي يتسلم مدافع متطورة ويعتزم استخدامها بأوكرانيا

أرسل مجمع الصناعات الدفاعية الروسي دفعة جديدة من مدافع "مستا – إس 2С19М2 " ذاتية الحركة المطورة لتخدم في الجيش الروسي، ما في ذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

جاء في تقرير نشرته مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية على موقعها الإلكتروني وأذاعته قناة روسيا اليوم، أن النجاح في ميدان القتال غالبًا ما يتوقف على فاعلية المدفعية، لذلك قمنا بتوسيع إمكانات مدفع "مستا – إس" ذاتي الحركة، باعتبار أنه من أفضل أنظمة المدفعية في العالم.

قالت القناة إن المدفع ذاتي الحركة ومطور وتم تزويده بمنظومة حديثة للتحكم في توجيه النيران لها خصائص دقة معدلة، ومن شأنها أن تعكس خارطة إلكترونية للمنطقة.

بحسب القناة، فإنه ليس بمقدور تلك المنظومة الحساب الأوتوماتيكي لبيانات الرماية من المواقع المستورة فحسب بل وضمان تنفيذ مناورة مضادة للنيران المعادية حيث يتم الحساب الأوتوماتيكي للإحداثيات الجاري استخدامها، الأمر الذي جعل من الممكن إطلاق النيران من دون تحضيرات مسبقة والتغيير السريع للمواقع النارية.