ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يتسلم مدافع متطورة ويعتزم استخدامها بأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسل مجمع الصناعات الدفاعية الروسي دفعة جديدة من مدافع "مستا – إس 2С19М2 " ذاتية الحركة المطورة لتخدم في الجيش الروسي، ما في ذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

جاء في تقرير نشرته مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية على موقعها الإلكتروني وأذاعته قناة روسيا اليوم، أن النجاح في ميدان القتال غالبًا ما يتوقف على فاعلية المدفعية، لذلك قمنا بتوسيع إمكانات مدفع "مستا – إس" ذاتي الحركة، باعتبار أنه من أفضل أنظمة المدفعية في العالم.

قالت القناة إن المدفع ذاتي الحركة ومطور وتم تزويده بمنظومة حديثة للتحكم في توجيه النيران لها خصائص دقة معدلة، ومن شأنها أن تعكس خارطة إلكترونية للمنطقة.

بحسب القناة، فإنه ليس بمقدور تلك المنظومة الحساب الأوتوماتيكي لبيانات الرماية من المواقع المستورة فحسب بل وضمان تنفيذ مناورة مضادة للنيران المعادية حيث يتم الحساب الأوتوماتيكي للإحداثيات الجاري استخدامها، الأمر الذي جعل من الممكن إطلاق النيران من دون تحضيرات مسبقة والتغيير السريع للمواقع النارية.

ads
الجيش الروسي المدفعية
ads