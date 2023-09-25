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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يعلن وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى البلاد

الرئيس الأوكراني،
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الدبابات الأمريكية من طراز "أبرامز" قد وصلت إلى بلاده وأنه جاري إعدادها لتعزيز كتاب الجيش الأوكراني.

وأعرب زيلينسكي - في بيان نشره على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" وأوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين - عن امتنانه لحلفاء بلاده لالتزامهم بالاتفاقيات، مضيفًا أن كييف تبحث عن عقود جديدة وتوسيع جغرافية الإمداد.

كما علق زيلينسكي على الهجوم الذي شنته روسيا، في وقت متأخر من مساء أمس، على منطقة "أوديسا" جنوبي أوكرانيا، قائلًا إن تغطية الدفاع الجوي للمنطقة تعد أولوية في كل مفاوضاتي بشأن الدفاع الجوي.

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فولوديمير زيلينسكي الدبابات الأمريكية الجيش الأوكراني
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