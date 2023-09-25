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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بجهود الرئيس السيسي فى تحقيق التنمية

مدير الوكالة الدولية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي
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أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية في مصر وتطوير قدرات البلاد في الاعتماد على الطاقة النووية.

وأشار جروسي - خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السفير محمد الملا سفير مصر لدى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، وسفيري زيمبابوي وبيلاروسيا في فيينا، لتسلم تصديق مصر على اتفاق الأمان النووي مع الوكالة - إلى أن الرئيس السيسي أطلعه على التقدم الكبير في قدرات محطة الضبعة النووية، معربا عن اعتزازه الكبير بجهود مصر في هذا المجال.

ووجه الشكر للحكومة المصرية على مجهوداتها المتميزة، مؤكدا أن الأمن النووي وبناء المفاعلات يحتاج إلى التعاون والثقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جهته، أشاد السفير محمد الملا بتعاون مصر الواسع والمستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها بأن هذا التعاون يشهد تطورا جيدا.. وأكد التزام مصر بتنفيذ معايير السلامة النووية وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في تعزيز برامج التنمية.

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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