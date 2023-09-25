تريزيجيه يشارك في هزيمة طرابزون أمام هاتاي سبور

فشل فريق طرابزون سبور التركي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، في تحقيق الفوز أمام هاتاي سبور، اليوم الاثنين، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح هاتاي سبور في الدوري التركي.

جرت المباراة على ملعب ميرسن، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري تركيا، وترك تريزيجيه مقعده على دكة البدلاء في الشوط الأول، ودخل المباراة كبديل في الدقيقة 83 لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أهداف.

يُذكر أن تريزيجيه عاد قبل فترة قليلة من إصابة في الكتف، وشارك كبديل في المباراة السابقة أمام بشكتاش وقدم تمريرة حاسمة، لكنه لم يسجل أي هدف في الموسم الحالي بعد مشاركته في 3 مباريات، وهو يسعى لاستعادة تألقه وتسجيل الأهداف كما فعل في الموسم الماضي حين سجل 11 هدفًا وصنع 3 آخرين في 28 مباراة.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 9 نقاط ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي، في حين رفع هاتاي هاتاي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الرابع.