الخارجية الروسية تنتقد بشدة خطاب رئيس وزراء أرمينيا وتعتبره اعتداء غير مقبول

انتقدت وزارة الخارجية الروسية بشدة خطاب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في ذكرى الاستقلال، واصفة إياه بالاعتداء غير المقبول على روسيا.

قال بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين: "إن خطاب باشينيان في ذكرى الاستقلال 24 سبتمبر الجاري يتضمن اعتداءات غير مقبولة على روسيا، ولا يمكن إلا رفضها".

أضاف البيان: "باشينيان يحاول إعفاء نفسه من المسئولية عن الفشل في السياسة الداخلية والخارجية وإلقاء اللوم على موسكو".

أشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأرميني اعترف أن يريفان كانت تستعد عمدا طوال هذا الوقت للابتعاد عن موسكو.

تابعت الخارجية الروسية في بيانها: "لقد اعترف رئيس الحكومة الأرمينية في الواقع بأن بلاده كانت تستعد بشكل متعمد للابتعاد عن روسيا والتوجه نحو بناء تنمية العلاقات مع الغرب بسبب أخطاء موسكو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي"، موضحة أن هذا النهج غير المسؤول لفريق باشينيان تسبب في استياء قسم من المجتمع الأرميني الذي تجلى في الاحتجاجات الشعبية، ونافية في نفس الوقت أي علاقة لموسكو بهذه الاحتجاجات.

اختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول: "نحن مقتنعون بأن قيادة يريفان ترتكب خطأ فادحًا من خلال محاولة متعمدة لهدم العلاقات متعددة الأوجه والممتدة لقرون بين أرمينيا وروسيا وجعل البلاد رهينة للألعاب الغربية في المجال الجيوسياسي".

أكدت أن روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من السكان في أرمينيا يدركون ذلك. وكان باشينيان في وقت سابق قد حمل باكو وقوات حفظ السلام الروسية المسؤولية عن النزوح المحتمل للأرمن من إقليم ناغورنو قره باغ.