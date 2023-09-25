وزير الدفاع البريطاني: دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع حتى تستعيد سيادتها

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الإثنين، إن "دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع، وأريد أن أوضح أننا سنواصل دعم أوكرانيا لضمان فوزها واستعادة سيادتها".

وأوضح شابس - وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - أن "العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أدت إلى ترك حقول أوكرانيا وبلداتها مغطاة بالألغام الأرضية القاتلة والذخائر غير المنفجرة وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على مواطنيها الآن ولسنوات قادمة".

ووفقًا للحكومة البريطانية، فإن "الألغام تمثل واحدة من أكبر العقبات أمام القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الأهمية بمكان لنجاح الهجوم المضاد المستمر أن تمتلك أوكرانيا الموارد اللازمة للتعامل مع الألغام".

ويقدم فريق المهندسين الملكيين البريطانيين تدريبًا عالميًا رائدًا للمهندسين القتاليين الأوكرانيين في بولندا، حيث تم توفير 1500 جهاز كشف للألغام إلى أوكرانيا من قبل المملكة المتحدة.

وتدعم المملكة المتحدة أيضًا برنامجًا تقوده كندا في بولندا، حيث يقوم بتدريس مهارات الهندسة القتالية الأساسية لسلاح الجو الأسترالي، وقد قامت كلتا الدورتين بتدريب ما يقرب من ألف جندي بشكل جماعي مع طموحات لتدريب المزيد.

وقدمت المملكة المتحدة قدرًا كبيرًا من المعدات والتدريب لأوكرانيا لتحسين قدرتها على إزالة الألغام وقد شمل ذلك أكثر من 1500 مجموعة من معدات إزالة الألغام والتخلص من الذخائر المتفجرة المحمولة على المركبات والشخصية، بما في ذلك التدريب اللازم.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من قدرات إزالة الألغام في الجولة القادمة من التمويل من الصندوق الدولي لأوكرانيا الذي تقوده المملكة المتحدة، والذي جمع 770 مليون جنيه إسترليني من الشركاء لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية.