مدرب الزمالك: فضلت إراحة 3 لاعبين أمام المقاولون بسبب مباراة أرتا سولار

كشف الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، سبب غياب الثلاثي نبيل دونجا، وعمر جابر، وحمزة المثلوثي عن لقاء المقاولون العرب اليوم الإثنين.

وقال أوسوريو في تصريحات صحفية اليوم، فضلت إراحة الثلاثي استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية، خاصة وأن المباراة المقبلة لابديل فيها سوى الفوز بثلاثية لضمان التأهل، في حين من الممكن أن يتم التعويض في الدوري".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول سلبيا، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف في الدقيقة 65 لمصطفى شلبي، وقام حكم اللقاء أمين عمر بإلغاء الهدف بداعي التسلسل، وسط اعتراضات كبيرة من الجماهير على حكم اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

ثم عاد الزمالك وسجل هدف صحيحا هذه المرة عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 84.

وجاء هدف التعادل للمقاولون العرب في وقت قاتل بالدقيقة 98+8 عن طريق المدافع أحمد علاء.