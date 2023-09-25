الإعلان عن أسماء الطلبة المقبولين في منحة جامعة سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان رسمي اليوم عن أسماء الطلبة المقبولين في منحة جامعة سيناء الخاصة، للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة، حيث تم قبول عدد 71 طالبًا وطالبة أساسيًا، و41 طالبًا وطالبة احتياطيًا للدراسة في كليات الجامعة بالمجان.

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم اختيار 15 طالبًا كمرشحين أساسيين و10 طلاب آخرين مرشحين احتياطيًا للدراسة في كلية الصيدلة، و13 طالبًا كمرشحين أساسيين و10طلاب آخرين كمرشحين احتياطيًا للدراسة في كلية طب الأسنان، وطالب كمرشح أساسي وطالب أخرى كمرشح احتياطي للدراسة في كلية العلاج الطبيعي، و17 طالبا كمرشحين أساسيا للدراسة في كلية الهندسة، و21 طالبا كمرشحين أساسيين و20 طالبًا آخرين كمرشحين احتياطيًا للدراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات، و4 مرشحين أساسيين لكلية الإعلام، و6 مرشحين أساسيين لكلية إدارة الأعمال.

أضاف المحافظ أن لجنة مشكلة قامت باختيار المستحقين للمنحة من المتقدمين طبقا للضوابط الخاصة بالمنحة، والتي تمثلت في أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من مدارس بشمال سيناء، وألا يكون المتقدم للمنحة قد تقدم لمنح أخرى