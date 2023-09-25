الولايات المتحدة تدين الهجمات العنيفة المنسقة على شرطة كوسوفو

أدانت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، الهجمات العنيفة المنسقة على شرطة كوسوفو التي وقعت أمس الأحد وأسفرت عن مقتل رقيب بالشرطة في أثناء أداء واجبه.

وأعرب وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- "عن عميق تعازيها لعائلة رقيب شرطة كوسوفو الذي قُتل أثناء أداء واجبه"، داعيا لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة من خلال عملية تحقيق شفافة.

وقال بلينكن "ندعو حكومتي كوسوفو وصربيا إلى الامتناع عن أي أعمال أو خطابات من شأنها أن تزيد من تأجيج التوترات والعمل الفوري بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتهدئة الوضع وضمان الأمن وسيادة القانون والعودة لتسهيل الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن شرطة كوسوفو تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنفاذ سيادة القانون في جمهورية كوسوفو، قائلا إن " شرطة كوسوفو تعد المستجيب الأول لحالات الطوارئ والأزمات في البلاد لذلك تحترمها الولايات المتحدة وتقدر دورها".

وأشاد وزير خارجية الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق بين شرطة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو ومع قوة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو وخاصة في ضمان سلامة المدنيين في مكان الحادث.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوتي بلينكن "سنواصل مراقبة الوضع والتنسيق مع جميع المعنيين".

من جانبه، أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، أن قوات الأمن حاصرت نحو 30 مسلحا أمس الأحد، بعد ساعات من مقتل ضابط شرطة بالرصاص في كوسوفو، كما تم إعلان مقتل 3 مسلحين والقبض على آخر.

واتهم رئيس وزراء كوسوفو صربيا بدعم ما سماه "هجوما إرهابيا" أدى أيضا إلى إصابة ضابط آخر.

وتصاعدت التوترات في كوسوفو بعد اشتباكات عنيفة أعقبت الانتخابات المحلية المتنازع عليها في مايو الماضي وتعثرت المحادثات السياسية التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى استقرار الوضع في المنطقة وتقول قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو إن لديها قوات في المنطقة ومستعدة للرد إذا لزم الأمر.