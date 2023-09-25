مدرب الزمالك: المقاولون لم يهاجمنا لكنها كرة القدم

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن كرة القدم اخترعت سنة 1862 وهناك نوعين من اللعب، فرق تهاجم وأخرى تدافع وتلعب على رد الفعل.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" الفريق الذي يعتمد على الدفاع يلعب على التحولات الهجومية لتسجيل هدف، والأصعب أن تستحوذ على الكرة وتهاجم في المباريات".

وتابع:" المنافس كان يدافع على المساحات في المباراة، ولاعبو الزمالك الناشئين أمثال محمد طارق ومحمد حسام بيسو وإيشو ظهروا بصورة جيدة، ويتحسنون بمرور الوقت".

وأضاف أن المقاولون سجل هدفه من ركلة ثابتة في مباراة اليوم، ولم تكن له أي خطورة على مرمى الزمالك، ولكن هذه هي كرة القدم.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز