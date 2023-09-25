مهرجان الغردقة.. "الدم عمره ما يبقى مية" يفوز بذهبية أفلام الطلبة

فاز فيلم "الدم عمره ما يبقي ميه" إخراج مروان سليمان بالجائزة الذهبية لأفلام الطلبة المصريين في الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منحها للجائزة، أن الفيلم يطرق موضوعا حساسا بجرأة شديدة، بالإضافة إلى الأداء الجيد للممثلين والاختيار المناسب لأماكن الأحداث المتسقة مع دراما الفيلم وطبيعة الشخصيات.

وذهبت الجائزة الفضية لفيلم "تطبيش" إخراج رولا أشرف، وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منحها للجائزة أنه فيلم يكشف الغطاء عن طبيعة عمل لم يتم تقديمها عبر السينما بأسلوب جيد من قبل، ولمست اللجنة المجهود الكبير من فريق التصوير، والذي صور احداثه في أوقات وشخصيات متباينة.

وفاز بالجائزة البرونزية "ليلة العرض" إخراج ميرنا سيدراك، وقالت لجنة التحكيم في حيثياتها انها منحت الجائزة لجرأته في تقديم فكرة غير تقليدية ومعالجتها بأسلوب فانتازي مع استخدام تقني شديد التميز، بالإضافة إلى السيطرة الجيدة على ممثلي العمل.

ترأس لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب المخرج الدكتور خالد بهجت أستاذ الإخراج بمعهد السينما، وعضوية كلا من الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون، والدكتورة حنان يوسف عميد كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ونقل البحري.