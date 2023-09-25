أبو السعود يحصل على جائزة رجل مباراة الزمالك والمقاولون

حصل محمود أبوالسعود حارس المقاولون العرب على جائزة رجل مباراة الفريق أمام الزمالك، وذلك بعد تألقه وتصديه لبعض الهجمات الخطيرة للفريق الأبيض.

وتعادل فريق الزمالك، بنتيجة 1-1 مع المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول سلبيا، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف في الدقيقة 65 لمصطفى شلبي، وقام حكم اللقاء أمين عمر بإلغاء الهدف بداعي التسلسل، وسط اعتراضات كبيرة من الجماهير على حكم اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

ثم عاد الزمالك وسجل هدف صحيحا هذه المرة عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 84.

وجاء هدف التعادل للمقاولون العرب في وقت قاتل بالدقيقة 98+8 عن طريق المدافع أحمد علاء.