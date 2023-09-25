أشعة لمدافع الزمالك لتحديد حجم الإصابة

‏قرر الجهاز الطبي لفريق الزمالك خضوع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لأشعة بعد انتهاء مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في لقاء اليوم.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين في حين يحصل المقاولون على أول نقطة له.‏

جاء الشوط الأول سلبيا، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف في الدقيقة 65 لمصطفى شلبي، وقام حكم اللقاء أمين عمر بإلغاء الهدف بداعي التسلسل، وسط اعتراضات كبيرة من الجماهير على حكم اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

ثم عاد الزمالك وسجل هدف صحيحا هذه المرة عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 84.

وجاء هدف التعادل للمقاولون العرب في وقت قاتل بالدقيقة 98+8 عن طريق المدافع أحمد علاء.