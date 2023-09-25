برلماني: الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورها على أكمل وجه

ثمن النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، عن جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية.

وقال "عطية" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم جهودا عظيمة في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة، موضحا أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتابع: "الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورها على أكمل وجه في سبيل نجاح سير العملية الإنتخابية".



وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جدول الانتخابات الرئاسية، يؤكد التزامها التام بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري المهم، كما أن الإشراف القضائي الكامل، ومتابعة منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية، أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية.

وناشد النائب ناصر عطية، جموع الشعب المصري، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى أيام (1و2و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وأيام (10و11 و12) من ذات الشهر للمصريين في الداخل.