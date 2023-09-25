مصرع طفل برصاصة طائشة أمام منزله بالقليوبية

لقي طفل مصرعه برصاصة طائشة أمام منزله خلال مرور موكب نقل أثاث عروس، حيث قام أحد أقارب العروسين بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها طفل يدعى "أحمد عماد سعيد" يبلغ من العمر خمس سنوات، فأردته قتيلا ولقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب بتلقي بلاغ بإصابة طفل بطلق ناري في الرأس أودى بحياته، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة التي تولت التحقيق.

من جانبها طالبت سمر أحمد والدة الطفل بحق نجلها وتطبيق القصاص العادل على من تسبب في إنهاء حياة طفلها.

وأشارت والدة الطفل الضحية، إلى أن نجلها استعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الأطفال، وأنها قامت هي ووالده بشراء ملابس المدرسة ومتطلبات العملية التعليمية وكان سعيدا بقرب العام الدراسي الجديد ولكن سعادته لم تدوم حيث وفاته المنيه قبل لقاء أصدقائه بالمدرسة.

وناشدت والدة الطفل بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتطبيق القصاص العادل عليه.