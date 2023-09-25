شوقي غريب يتوعد أحمد علاء بسبب استفزاز جمهور الزمالك

توعد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أحمد علاء، مدافع الفريق بالعقب، حال ثبوت استفزاز جماهير للزمالك بعد إحراز هدف التعادل.

وتعادل المقاولون العرب بهدف أمام نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وقال غريب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"إذا ثبت احتفال أحمد علاء برمز الأهلي استفزازا لجماهير الزمالك، سيكون هناك عقوبة على اللاعب".

وحصد المقاولون العرب النقطة الأولى في مسابقة الدوري، بعد السقوط بهدفين دون رد في لقاء الجولة الأولى.