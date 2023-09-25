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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب بأغنية "علي صوتك"

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
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بدأت منذ قليل فعاليات حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بحضور عدد كبير من النجوم على رأسهم: محمود حميدة، هاني سلامة، سلاف فواخرجي، صبري فواز، أحمد وفيق، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج عمرو عابدين.

وقدم الحفل الفنان أمير شاهين، حيث بدأ الحفل بعرض فيلم قصير عن فعاليات المهرجان على أنغام أغنية "علي صوتك" للكينج محمد منير. 


تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

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مهرجان الغردقة لسينما الشباب حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب
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