بالصور.. معرض خيري لمستلزمات المدارس بمديرية تعليم بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم الاثنين، معرض خيري لمستلزمات المدارس تحت عنوان "أهلا مدرستي"، والمقام بساحة مديرية التربية والتعليم.

واطلع محافظ بورسعيد على المستلزمات المدرسية التي سيجرى توزيعها على الطلاب واطمأن على مستوى جودتها وتوافرها بكميات كافية، في الوقت الذي نظمت مديرية التربية والتعليم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للطلاب المتوافدين على المعرض

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المعرض يستهدف توزيع مستلزمات المدارس على 1000 طالب من غير القادرين الذين جرى تحديدهم من خلال بحث قام به الأخصائي الاجتماعي، موزعين على 3 أيام كل يوم مرحلة تعليمية تبدأ بالمرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية.

وأوضحت أنه سيجرى تسليم كل طالب أدوات مدرسية وحذاء وحقيبة وملابس مدرسية.

1695664630601_copy_1024x768

1695664630628_copy_1024x768

1695664630540_copy_1024x768

1695664630558_copy_1024x768

1695664630572_copy_1024x768

1695664630484_copy_1024x768

1695664630415_copy_1024x768