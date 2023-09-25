الزمالك يتعادل مع المقاولون العرب ويواصل نزيف النقاط بالدوري

تعادل فريق الزمالك، بنتيجة 1-1 مع المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول سلبيا، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف في الدقيقة 65 لمصطفى شلبي، وقام حكم اللقاء أمين عمر بإلغاء الهدف بداعي التسلسل، وسط اعتراضات كبيرة من الجماهير على حكم اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

ثم عاد الزمالك وسجل هدف صحيحا هذه المرة عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 84.

وجاء هدف التعادل للمقاولون العرب في وقت قاتل بالدقيقة 98+8 عن طريق المدافع أحمد علاء.

لقطة من مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

وتعرض حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك لإصابة وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ونزل بديلا له المدافع مصطفي الزناري.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

وفي الشوط الثاني دفع أوسوريو ببعض الأوراق الرابحة أهمهم، شيكابالا، وإبراهيما نداي.



