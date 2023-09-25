ضبط مصنع لصناعة البسكويت بالإسكندرية يقوم بتدوين بيانات مغايرة

شنت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لصناعة البسكويت وذلك لقيامه بتدوين بيانات مغايرة للحقيقة من عنوان الجهة المنتجة وكذلك استخدامه علامة تجارية غير مسجلة.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

ليتم ضبط عدد ٦٧٠ كرتونة بداخل كل واحده ١٢ علبة بكل علبة ٦ باكو بسكويت بإجمالي كمية قدرها ٤٨٢٤٠ علبة بسكويت مدون عليها بيانات غير حقيقية من حيث عنوان المصنع المنتج.

والتحفظ علي عدد ٢٠٠ كرتونة بداخل كل واحده ٣٦ علبة بكل علبة ٦ قطع بإجمالي كمية قدرها ٤٣٢٠٠ قطعة بسكويت، عليها علامة تجارية غير مسجلة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.