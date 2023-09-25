الدقيقة 75.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك والمقاولون

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب عد مرور 75 من زمن اللقاء الجاري مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

وتعرض حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك لإصابة وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ونزل بديلا له المدافع مصطفي الزناري .

وألغى الحكم أمين عمر هدف لمصطفي شلبي في الدقيقة 65 بداعي التسلسل، كما رفض احتساب ركلتي جزاء للزمالك وسط اعتراضات كبيرة من جماهير ولاعبي الزمالك .

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".