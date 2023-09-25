ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدقيقة 75.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك والمقاولون

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب عد مرور 75 من زمن اللقاء الجاري مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

وتعرض حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك لإصابة وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ونزل بديلا له المدافع مصطفي الزناري .

وألغى الحكم أمين عمر هدف لمصطفي شلبي في الدقيقة 65 بداعي التسلسل، كما رفض احتساب ركلتي جزاء للزمالك وسط اعتراضات كبيرة من جماهير ولاعبي الزمالك .

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

 

ads
الزمالك المقاولون العرب الدوري الممتاز أيمن مصطفى
ads