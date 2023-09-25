الدفاع الروسية: خسائر كييف بلغت 545 عسكريا بين قتيل وجريح على محوري دونيتسك وزابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في الأرواح بلغت 545 عسكريا بين قتيل وجريح على محوري دونيتسك وزابوريجيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين: "لقد بلغت خسائر العدو 445 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محور دونيتسك إضافة إلى تدمير دبابة واحدة و3 عربات مشاة قتالية و11 سيارة"، منوهة بتدمير منصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "جفوزديكا" ومدفعي هاوتزر ومستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرية زافانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم القضاء على قرابة 100 عسكري أوكراني وتدمير دبابة و3 عربات قتالية مصفحة و3 سيارات ومنظومة مدفعية (ام-777) أميركية الصنع ومدفع هاوتزر (دي-20) ومدفع ذاتي الحركة (جفوزديكا) و3 مدافع هاوتزر على محور زابوريجيا".