ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

الزمالك ارشيفيه
الزمالك " ارشيفيه "
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطر التعادل السلبي على نتيجة  الشوط الأول لمباراة الزمالك و المقاولون العرب، في اللقاء الجاري مساء اليوم الإثنين، بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

استحوذ الزمالك على مجريات اللعب دون النجاح في هز شباك المقاولون العرب، وحاول المقاولون تهديد مرمي الزمالك ببعض الهجمات الخطيرة .

وتعرض حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك لإصابة وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ونزل بديلا له المدافع مصطفي الزناري .

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

ads
الزمالك المقاولون العرب حسام عبدالمجيد أيمن مصطفى
ads