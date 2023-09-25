شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول لمباراة الزمالك و المقاولون العرب، في اللقاء الجاري مساء اليوم الإثنين، بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

استحوذ الزمالك على مجريات اللعب دون النجاح في هز شباك المقاولون العرب، وحاول المقاولون تهديد مرمي الزمالك ببعض الهجمات الخطيرة .

وتعرض حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك لإصابة وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ونزل بديلا له المدافع مصطفي الزناري .

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.