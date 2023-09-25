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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد الطاهري: الانتخابات الرئاسية عُرس ديموقراطي حقيقي في بلد يكافح وينتصر دائمًا

الكاتب الصحفي والإعلامي
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري
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قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الانتخابات الرئاسية عُرس ديموقراطي حقيقي في بلد يكافح وينتصر دائما وتعرف خطاها ولا تعرف المستحيل.

وأضاف "الطاهري"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ حلقة اليوم من البرنامج لن تختلف عن السياق، وتكون عن المشروعات القومي واختيار التوقيت بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ، موضحًا: "غيّرنا اسم الحلقة، وسيكون اسمها 10 سنوات من الإنجازات".

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي: "الحديث عن أهمية المشروعات القومية أو مدى جدواها لا يليق بأي إعلام في أي بلد في العالم، فيجب ألا يُسأل عن أهمية المشروعات التنموية في أي بلد، ولكن للأسف، لأن ماكينة الشائعات التي تستهدف الذهن الجمعي للمصريين لمدة 10 سنوات دون توقف أصبحت مثل هذه الأسئلة تُطرح من بعض المحسوبين نخب".

وواصل: "من خلال قناة إكسترا لايف، التي أصبح اسمها إكسترا مشروعات، سنبث على مدار الساعة ما تيسر من مشروعات قومية بالآلاف وسيتم تخصيص نشرات إخبارية متخصصة عن المشروعات القومية حتى يعرف المواطن أن تعبه وشقاءه وصبره وبناءه موجود أمام عينه".

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الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري الانتخابات الرئاسية ع رس ديموقراطي
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