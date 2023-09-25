20 دقيقة.. الزمالك 0-0 المقاولون العرب

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك المقاولون العرب، بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، في اللقاء الجاري مساء اليوم الإثنين، بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

سيطر الزمالك على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة دون وجود هجمات خطيرة على شباك المقاولون.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.