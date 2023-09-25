صاحب أول توكيل لتأييد الرئيس السيسي في دمياط: رشحناه لاستكمال الإنجازات

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 07:39 م

قال طلال الجمل من محافظة دمياط ، إنه كان له الحظ في أن يصدر له أول توكيل لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة في محافظة دمياط، حيث صدر له التوكيل الأول من الشهر العقاري في شطا في محافظة دمياط ، مؤكدا أنه تحرك فور انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إعلان التأييد والتفويض لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة لاستكمال ما بدأه من إنجازات بعد أن أعاد مصر لمكانتها مرة أخرى ووضعها على الخريطة العالمية.

وأكمل طلال الجمل صاحب أول توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة في محافظة دمياط ، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتغاضى عنها إلا أصحاب القلوب المريضة وأصحاب النظارات السوداء، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق لنا الأمن والأمان والاستقرار الذي كنا نبتغيه بعد أن كانت قد تعرضت مصرنا للضياع وحمل الأمانة ووضع رقبته على يده من أجل حماية شعبنا والحفاظ على استقرار مصرنا.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وفي مدينة دمياط الجديدة، إقبال من الأهالي والشباب لإبرام التفويضات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لمدة رئاسية مقبلة لمدة ست سنوات عقب إنتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد جدول انتخابات الرئاسة لعام 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الاثنين، وجاء الجدول كما يلي:

توثيق التأييدات التوكيلات الشعبية: حتى ١٤ أكتوبر

فتح باب الترشح: من ٥ أكتوبر إلى ١٤ أكتوبر، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين: ٩ نوفمبر، وبدء الدعاية الانتخابية: من ٩ نوفمبر إلى ٢٩ نوفمبر (للخارج) وإلى ٨ ديسمبر (للداخل)،والتصويت في الخارج: ١ و٢ و٣ ديسمبر

،والتصويت في الداخل: ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، وإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى: ١٨ ديسمبر.

كما تم بدء تصويت الإعادة في الخارج: ٥ و٦ و٧ يناير ٢٠٢٤

،وتصويت الإعادة في الداخل: ٨ و٩ و١٠ يناير ٢٠٢٤،واعلان نتيجة الإعادة: ١٦ يناير ٢٠٢٤.

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