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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري نايل.. تعرف على قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة في الجولة الثانية

أحمد سامي ،المدير
أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة بلدية المحلة، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واللاعبون هم:
حراس المرمى: الهاني سليمان -محمد أشرف -حسن تيمور .

خط الدفاع: محمد المغربي -أحمد حكم -أحمد جمال -محمد مصطفى -أحمد خالد.

خط الوسط : 
حسين فيصل -ابوبكر محمد -حسن دهدوه -شريف رضا -محمود وحيد - اسلام جابر حمدي علاء- محمود حليمو- عمرو قلاوه -عبداللطيف ودكوا دو.

خط الهجوم: فادي فريد -حسام حسن -مصطفى بدري.

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سموحة أحمد سامى بلدية المحلة الدوري الممتاز الجولة الثانية
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