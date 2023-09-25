توزيع 1400 قطعة ملابس على غير القادرين بكفر الشيخ

انطلقت مبادرة "يوم الخير"، بمراكز شباب كفر الشيخ، لتوزيع الزى والأدوات المدرسية لتوزيعها على المستحقين بالمجان من خلال المعرض المجهز بمراكز الشباب لتوزيعها، كما سيتم توزيعها على بعض الأسر بمنازلها وفقا للبيانات المدرجة بكل مركز شباب بكل منطقة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، من خلال أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب بمحافظات.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدأت الإعداد لتنفيذ المبادرة خلال الفترة من الأول من سبتمبر الجارى حتى اليوم 25 سبتمبر و بالتنسيق مع الإدارات الفرعية.

وأضاف محروس، أن أندية الفتاة وأندية التطوع بمراكز شباب المحافظة، جمعت 1400 قطعة من الزى المدرسى و الشنط المدرسية بمحتوياتها لتوزع بالمجان، كمساهمة بسيطة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بكل ربوع مصر للأسر المستحقة، تأكيداً على دور مراكز الشباب، وتحملها لمسؤليتها المجتمعية .

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