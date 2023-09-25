ماذا قررت النيابة في حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالجيزة؟

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات حول انقلاب سيارة بالطريق الشرقى ما اسفر عن وفاة شخصين وإصابة ١٤ آخرين.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم وصرحت بدفن جثمان المتوفيين

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بنزلة طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وبالمعاينة والفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.