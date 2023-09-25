شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون أمام الزمالك في الدوري

أعلن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب، تشكيل لاعبيه الذي سيواجه الزمالك، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

واعتمد شوقي غريب على الثنائي الهجومي محمد سالم وممادو نياص لقيادة الهجوم، في حين تواجد عمرو مرعي على دكة البدلاء.

ويبدأ المقاولون العرب المباراة أمام الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي.

خط الهجوم: ممادو نياص - محمد سالم.

ويتواجد دكة البدلاء: عامر عامر - أمير عابد - عماد ميهوب - إسلام عبد النعيم - محمد تريكة - عمرو مرعي - الحبيب أحمد - محمد مجلي - أحمد عيد.