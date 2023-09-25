بمشاركة البابا تواضروس.. كنيسة الملاك ميخائيل تحتفل برسامة القمص مينا حبيب

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في دير الملاك البحري باليوبيل الذهبي لسيامة الأب القمص مينا حبيب كاهن الكنيسة، واستقبل الشعب والشمامسة وفريق الكشافة القمص مينا، لدى حضوره للكنيسة، وبدأ الاحتفال بصلاة رفع بخور عشية التي صلاها الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومشاركة آباء الكنيسة والشمامسة والشعب.

أثناء الحفل تم عرض كلمة مسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني، أشاد فيها قداسته بخدمة "أبونا مينا" ومحبته الخالصة للخدمة والرعاية. وقدم كورال الكنيسة عددًا من الترانيم ورتل خورس الشمامسة مجموعة من الألحان الكنسية، وتم عرض كلمات مسجلة لأصحاب النيافة الأنبا موسي أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا أغاثون أسقف البرازيل، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة.

وفي ختام الحفل قدم نيافة الأنبا ميخائيل الشكر للأب القمص مينا حبيب على خدمته ورعايته الباذلة، مشيرًا الى خدمة الكاهن الكرازية والليتورجية والرعوية، وفي نهاية الحفل تم تقديم الهدايا التذكارية لكافة الحضور.