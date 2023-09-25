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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«عصا شوم وزجاجة».. المؤبد لـ3 أشقاء قتلوا شخصا بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، 3 أشقاء بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل شخص بسوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى 2022 ، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ي . م )، وشقيقيه ( إ . م )، و ( ع. م )، تهمة قتل المجنى عليه ( م . م )، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين.. انهالوا علي المجني عليه بالضرب على رأسه وأماكن متفرقة فى جسده، مستخدمين عصا شوم وزجاجة، فأحدثوا الإصابات التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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عصا شوم وزجاجة المؤبد لـ3 أشقاء قتلوا شخص سوهاج
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