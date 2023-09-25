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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم عادل: سنعالج أزمة إهدار الفرص في المباريات المقبلة

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
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عبر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدف دون مقابل على حساب البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وتسجيله الهدف الوحيد، مشيرا إلى أن الفوز هو نتاج المجهود الكبير الذي بذله الفريق طوال الفترة الماضية وفترة الإعداد القوية التي خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية.
وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز ٣ نقاط غالية.

شدد إبراهيم عادل على أن الفريق استحق الفوز واللاعبون اجتهدوا بشدة مؤخرا وكان لابد من حصد الثلاث نقاط أمام البنك الأهلي، والفريق يصل للمرمى كثيرا ولكنه في النهاية ومع توالي المباريات سيتم معالجة أزمة إنهاء الفرص والفريق هذا الموسم هدفه المنافسة على كل البطولات والمرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد.

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