إبراهيم عادل يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

حصد إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي جمعت الفريقيم مساء اليوم على ملعب السلام في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزه الأول في الدوري الممتاز للموسم الحالي بهدف دون رد في شباك البنك الأهلي باللقاء الذي انتهى منذ قليل على ملعب “السلام”.

وأحرز إبراهيم عادل هدف الفريق السماوي والمباراة الوحيد في الدقيقة 69 بمقصية رائعة من عمر اللقاء ليمنح فريقه 3 نقاط أول أنتصار في الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط، من التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى ثم الفوز على البنك الأهلي بهدف.