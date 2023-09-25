بالصور.. جلسات ملتقى الشارقة التاسع للبحث المسرحي

انطلقت اليوم جلسات ملتقى الشارقة التاسع للبحث المسرحي المقام ضمن فعاليات دورة هذا العام من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، حيث أدار تلك الجلسات الفنانة الجزائرية سميحة عساس.

أقيم الجزء الأول من الجلسة الأولى من الملتقى تحت عنوان "المسرح فى الإمارات من البدايات حتى التأصيل: 1971 - 2015" بمشاركة المخرج والباحث المسرحي خالد البناي من الإمارات، بينما جاء الجزء الثاني من نفس الجلسة بعنوان "آليات توظيف الزمن في المسرح الموسيقي بين النص والعرض" بمشاركة الناقدة والباحثة المسرحية داليا همام من مصر.

وفي نفس السياق، جاء الجزء الأول من الجلسة الثانية بعنوان "النقد المسرحي المغربي بين المنهج الأنثروبولوجي والنقد الثقافي" بمشاركة الباحث المسرحي هشام حكام من المغرب، بينما الجزء الثاني جاء بعنوان "الفعل الاجتماعي في المسرح التونسي" بمشاركة المخرج والباحث المسرحي عبد الحكيم صويد من تونس.

يقام المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة ويحتضن أنشطته المركز الثقافي لمدينة كلباء ويعني المهرجان برعاية وتأهيل وإبراز المواهب المسرحية.

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