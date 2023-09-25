الرياضة تُكرم أطفال مبادرة التنسيقية "ابني أديباً"

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أطفال مبادرة "ابني أديبا" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمشاركتهم في العرض المسرحي "فلوسك ايه؟!".

وقدم وزير الشباب والرياضة شهادات تكريم لأطفال المبادرة، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، لتشجيعهم على الاستمرار في نهج التعلم والتطوير والإبداع لنقل الخبرات للنشء.

جدير بالذكر أنه في سبتمبر 2022، أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "ابني أديبا" بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية للأطفال، وتدريبهم على فنون الرسم والحكي وكتابة القصص ومهارات الجرافيك والعروض المسرحية وغيرها.

وفي يوليو الماضي، عرضت مبادرة "ابني أديبا" مسرحية "فلوسك إيه" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، والتي دارت أحداثها حول أهداف التنمية المستدامة.

ويعد العرض المسرحي فكرة وسيناريو وتأليف الأطفال، ويتضمن رسائل توعوية تستهدف العمل على استغلال جميع الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030.

شارك في اللقاء من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من؛ تقى شاهين وشيماء الأشقر، مشرفي المبادرة، وعزوز عادل مخرج العمل المسرحي.

