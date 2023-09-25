"الوطنية للانتخابات": مواد فيلمية لتحفيز المواطنين على المشاركة في الاقتراع

علّق المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال حمزة، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين إن هناك مجموعة من المواد الفيلمية سيتم عرضها تباعًا طبقًا للأحداث التي تم إعلانها في الجدول الزمني الخاص بالانتخابات؛ لرفع الوعي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وتحفيز الناخبين.

وعقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم؛ للإعلان عن الجدول الزمنى للاستحقاق الانتخابي يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة.