الطاقة الأفريقية: 180 ألف برميل بترول تفقدها أفريقيا يوميًا بسبب الصراعات والمعوقات

قالت غرفة الطاقة الأفريقية ومقرها جوهانسبرج، إن إنتاج القارة الأفريقية النفطي الذى يعادل 8 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي قد شهد خلال النصف الأول من العام الجاري معوقات لوجيستية وصراعات مسلحة الناشبة في عدد من بلدان إنتاج النفط الرئيسية في أفريقيا باتت تهدد حصة أفريقيا فى سوق النفط العالمي.

وكشف التقرير استنادا إلى مركز أبحاث منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عن أن الفترة من يناير وحتى مايو 2023 قد شهدت تراجعا في معدلات الإنتاج اليومية للنفط الأفريقي قدره 180 ألف برميل يوميا نتيجة ظروف قاهرة كالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية، كذلك انخفض إنتاج أفريقيا اليومي خلال الفترة ذاتها من النفط الخام بواقع 83 ألف برميل يوميا نتيجة ايقاف العمل في عدد من محطات الإنتاج النفطي ومواقعة على امتداد القارة لأغراض الصيانة الدورية والتطوير الفني.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فقد معدل الإنتاج اليومي للنفط النيجيرى 651 الف برميل يوميا نتيجة اعتبارات غير متعلقة بأعمال الصيانة والتطوير وهو التراجع الأعلى لدولة أفريقية خلال الفترة المشار إليها، وارجع خبراء هيئة البترول الوطنية النيجيرية السبب في تلك الإغلاقات على أعمال النسف والتخريب التي شهدتها أنابيب نقل النفط في بعض مناطق نيجيريا والتي استوجب التعامل معها وقف عمليات الضخ من محاطات الإنتاج.

كذلك خفضت بلدان أفريقية مهمة فى مجال إنتاج النفط إنتاجها اليومي امتثالا لقرارات أوبك، وتعد الجزائر في مقدمة تلك الدول أفريقيا إذ بلغ معدل خفض الإنتاج لبترولها خلال النصف الاول من العام الجارى 64 ألف برميل يوميا مستهدفة بذلك الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا سوف تشهد العام المقبل طرح أول مشروعات للتنقيب عن النفط أمام الشركات العالمية وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 17 عاما وذلك بعد انتهاء حالة القوة القاهرة التي كانت تحول دون القيام بعمليات التنقيب وإبلاغ السلطات النفطية الليبية بعض الشركات الدولية العاملة في ليبيا بامكانية استئناف انشطتها بصورة طبيعيية فى معظم مناطق البلاد، وتهدف ليبيا الارتقاء بمعدلات إنتاجها النفطي من 1.2 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن إلى 3 ملايين برميل يوميا في غضون الأعوام السبعة القادمة.

ويتوقع خبراء غرفة الطاقة الأفريقية استنادا إلى تقارير أوبك أن معدل الإنتاج اليومى للنفط الأفريقي سيكون أعلى بمعدل 50 ألف برميل يوميا مقارنة بإنتاج العام 2022.